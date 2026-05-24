-copa_casal_goiania.mp4 (1.3412746)\nSete décadas de união, dez filhos, sendo dois do coração, 19 netos e 20 bisnetos: este é o legado de João Ferreira Adorno Filho, de 92 anos, e Lurdes Alves Adorno, de 86. A trajetória do casal foi celebrada em família neste domingo (24), com uma missa em ação de graças na Capela São Vicente de Paula, no Jardim Goiás, em Goiânia. Após a cerimônia, as Bodas de Vinho foram festejadas com um almoço, ocasião em que o matriarca demonstrou vitalidade ao tocar violão.\nAo relembrar o início do namoro, Lurdes contou ao POPULAR que cada despedida era, na verdade, o início da contagem regressiva para o próximo encontro. Ela recorda que, na data marcada, a ansiedade era inevitável: ia à janela repetidamente para vigiar a chegada dele e, ao vê-lo ao longe, sentia o coração acelerar. Primos que se apaixonaram ainda na adolescência, os dois cresceram nas fazendas de Mossâmedes, no Oeste goiano. Hoje, vivendo na capital, o casal já se prepara para celebrar a 20ª edição de uma Copa do Mundo juntos.