Médico Ederson da Silva, de 68 anos, e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 (Reprodução/Facebook Dr. Ederson da Silva)\nO médico Ederson da Silva, de 68 anos, e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62, vítimas da queda de um avião de pequeno porte em Palmas, receberam homenagens e são sepultados nesta segunda-feira (20), em Redenção, no sul do Pará. O casal deixa três filhos.\nMoradores de Redenção, os dois eram proprietários do Hospital São Lucas, unidade particular que atende diversas especialidades médicas. A morte provocou comoção na cidade e manifestações de pesar de entidades ligadas à saúde.\nEnquanto familiares e amigos se despedem do casal, a investigação sobre o acidente continua. A aeronave caiu em uma região de chácaras na área rural de Palmas, no sentido de Lajeado, e as causas ainda não foram esclarecidas.