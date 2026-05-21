Lurdes Duarte da Costa morreu no local. Sebastião Rodrigues da Silva foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos (Arquivo pessoal/Carlos Gomes)\nUm casal morreu após um acidente envolvendo dois carros na GO-080, em Goianésia, na região central de Goiás. Lurdes Duarte da Costa, que estava em um VW Gol conduzido por Sebastião Rodrigues da Silva, morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Sebastião chegou a ser socorrido em pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.\nDe acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu na noite de terça-feira (19). A dinâmica do acidente não foi divulgada.\nAmigos homenageiam empresário e engenheiro Guilherme Pedroza um mês após morte em Gurupi\nPalmas entra no top 10 nacional de qualidade de vida e se destaca como única capital do Norte