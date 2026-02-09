Acidente aconteceu por volta das 4h30, entre o município e a divisa com o Tocantins (Divulgação / Polícia Rodoviária Federal)\nUm casal morreu após uma carreta tombar na madrugada deste domingo (8) na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram identificadas como Maria Helena Barnabe Pedro, de 64 anos, e Oduvaldo Pedro, de 66.\nDe acordo com a PRF, a carreta seguia de São Paulo em direção ao Norte do paísquando a motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista pela direita, tombou o veículo e colidiu violentamente contra uma árvore.\nO veículo era ocupado por um casal de caminhoneiros, marido e mulher, que viajavam juntos há vários anos, segundo relatos coletados pela equipe policial. Ambos morreram no local e ficaram presos às ferragens.