Um casal, identificado como Anderson Kennedy Barbosa dos Santos, de 22 anos, e Ingrid Gabrielle, de 17, morreu na madrugada deste sábado (20) após um acidente envolvendo uma moto e um carro na GO-070, na zona rural de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as mortes foram confirmadas ainda no local.\nConforme a corporação, o acidente aconteceu no início da madrugada. Ao chegarem ao local, os militares encontraram equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizando a sinalização da rodovia e as duas vítimas caídas ao lado da motocicleta.\nApós avaliação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Goianira, que também esteve no local, confirmou os óbitos.\nAo POPULAR, a Polícia Civil informou que solicitou as perícias para apurar a dinâmica do acidente e aguarda a conclusão dos laudos. A investigação segue em andamento.