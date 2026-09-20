Para algumas pessoas, a casa é o lugar para onde se volta depois do trabalho. Para Yasmin Menezes, 31, e Luciana Guimarães, 36, a definição é um pouco mais complexa. Entre aeroportos, hotéis, pernoites e voos internacionais, o casal de comissárias de bordo passa boa parte da vida nas alturas --e decidiu transformar essa rotina em conteúdo para as redes sociais.\nA experiência começou quase como um diário pessoal ganhou público e fez com que as duas passassem a receber perguntas sobre praticamente todos os aspectos da vida de um casal que trabalha nessa mesma profissão. Como ficam os cachorros quando viajam? Como funciona a escala? Conseguem passar tantos dias juntas sem se cansar? E por aí vai.\nYasmin conta que a vida delas é bastante corrida, como muitos imaginam. "E a gente quer que seja assim", diz.