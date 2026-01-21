-cha_revelacao_aurora.mp4 (1.3364254)\nO assessor Silas Matias Silveira, de 32 anos, e o médico Layron Simplício, de 28 anos, viralizaram nas redes sociais com o chá revelação da filha gerada por uma barriga solidária, em Goiatuba, na região sul de Goiás. O casal que mora em Goianésia, na região central do estado, se conheceu em 2018 e se casou em 2022 nutre o desejo de serem pais desde o namoro. Entre balões cor-de-lilás e verde, a celebração marca o ápice de um sonho com a chegada da primeira neta da família de Layron, e de mais uma para os familares de Silas, a animação tomou conta de todos.\nNo vídeo, o casal se emociona quando a fumaça lilás surge com a revelação de Aurora, que significa amanhecer, nascer do sol ou primeira luz do dia. O registro captura o exato momento em que o casal descobre que espera uma menina, fruto de uma jornada de persistência e amor.