Uma mulher de 63 e um homem de 53 anos foram presos depois de pedirem dinheiro à dona de um celular que havia sido perdido e foi encontrado por eles. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, eles cobraram R$ 100 da proprietária para devolver o aparelho.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o g1 não conseguiu localizar a sua defesa.\nSegundo o relato dos policiais do 45º BPM, enviado ao g1 pelo major Thiago Freitas, a dona, de 30 anos, tinha perdido o smartphone a caminho do trabalho. Ao se dar conta da perda, ela ligou para o número. Ao atender a ligação, uma mulher pediu que ela e o homem que haviam encontrado o aparelho fossem recompensados.\nMenina encontrada morta em fazenda: delegado acredita que criança saiu sozinha de casa