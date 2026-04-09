Um incêndio no banheiro de um mercado aberto na Avenida Paranaíba, em Goiânia, atingiu um casal nesta quinta-feira (9), segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, a mulher morreu no local e o homem foi socorrido por moradores. Imagens mostram os estragos no local após as chamas (veja abaixo).\nVeja a reportagem no JA1: Corpo é encontrado carbonizado no centro de Goiânia\nOs bombeiros informaram que a vítima foi encaminhada ao hospital e estava com queimaduras em diversas partes do corpo. O nome do homem não foi divulgado, por isso não foi possível atualizar o seu estado de saúde.\nIncêndio atinge banheiro de mercado aberto, em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nQuem era Guilherme Pedroza: empresário e engenheiro de 31 anos que morreu em Gurupi\nFumaça em prédio da FAB provocou interrupção de tráfego aéreo em SP