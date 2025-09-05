Pai, mãe e filha bebê morreram em um acidente na GO-164 na sexta-feira (5). A caminhonete em que a família estava saiu da pista e capotou, informou o Corpo de Bombeiros. Nas redes sociais, familiares e amigos publicaram uma nota de pesar.\nÉ com profundo pesar que lamentamos a perda de Mateus Mendes, Juliana Pacheco Mendes e da pequena Liz, que partiram deixando um vazio em nossos corações," trecho.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Família de Gurupi morre após caminhonete capotar na GO-164\nO acidente aconteceu sentido São Miguel do Araguaia (GO) a Araguaçu (TO). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, na caminhonete estavam cinco pessoas, duas estava vivas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Municipal São Miguel do Araguaia, em Goiás.