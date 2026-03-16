-Vídeo: idoso (1.3386435)\nA Polícia Civil investiga as circunstâncias de uma briga de trânsito que deixou um idoso com ferimentos graves em Anápolis, na região central do estado. O caso, registrado por câmeras de segurança, aconteceu no último dia 6, no Parque Residencial das Flores. O suposto autor, um jovem de 18 anos, também teria agredido a esposa do homem e, em seguida, fugido do local.\nPor não ter o nome divulgado, o JORNAL não conseguiu localizar a defesa do jovem.\nSegundo a investigação, a briga começou quando o idoso tentou avisar ao motorista que ele entrava em uma rua na contramão. O passageiro do veículo, um jovem de 18 anos, que seria filho do condutor, desembarcou e atingiu as vítimas com socos e chutes, causando fratura na mandíbula e deslocamento de retina no idoso.\nCasal que morreu em acidente na BR-020 voltava de visita a familiares em Goiás, diz amiga