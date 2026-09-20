O casal que foi condenado a quase 400 anos de prisão por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil fez pelo menos dez vítimas, de acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO). Os crimes foram cometidos entre 2021 e julho de 2025, em Morrinhos , no sul do estado, e foram descobertos graças à filha deles, que viu mensagens trocadas entre os dois sobre nudez, relacionada a ela própria, e avisou a familiares.\nComo os nomes dos condenados não foram divulgados, a redação não conseguiu entrar em contato com as suas defesas. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), ainda cabe recurso à sentença, mas os dois réus seguem presos desde outubro de 2025, quando houve as pris flagrante.\nDe acordo com o TJGO, o homem e a mulher tiveram as seguintes condenações:\nMulher: 159 anos e 17 dias de reclusão, além de 270 dias-multa;