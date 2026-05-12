Dois casais desapareceram após saírem para um passeio de canoa no lago da usina hidrelétrica PCH Caiapó, no Rio Caiapó, entre os municípios de Arenópolis, Ivolândia e Iporá, no oeste goiano, no último domingo (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma embarcação foi localizada nesta segunda-feira (11), nas proximidades da barragem da usina.\nConforme o capitão Salathyel Gomes, comandante da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de Iporá, a corporação se deslocou até o local para confirmar se a canoa encontrada no vertedouro da usina pertence aos casais desaparecidos. De acordo com ele, até o momento não há confirmação de vítimas.\nAinda segundo Gomes, o desaparecimento foi percebido por conhecidos das vítimas na manhã desta segunda-feira, após os casais não retornarem e não darem mais notícias.