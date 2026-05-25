Um homem suspeito de furtar uma televisão da casa atingida por um caminhão desgovernado que matou quatro pessoas em Anápolis foi preso pela Polícia Militar neste sábado (23), no bairro Residencial Copacabana. Segundo a corporação, o investigado aproveitou o momento em que familiares participavam do velório das vítimas para invadir o imóvel destruído e retirar o aparelho eletrônico. Durante a ação policial, outro suspeito também foi detido por envolvimento com tráfico de drogas, receptação e ameaça.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento.\nSegundo o major Igor Gustavo Dias Reis, a TV furtada ainda não foi recuperada, pois o suspeito a teria trocado por drogas com uma pessoa que também teria trocado por mais substâncias.\nA televisão, o receptador já havia passado para outra pessoa. Estamos em diligência ainda porque, no momento da prisão, ele voluntariamente não informou para a gente quem seria essa pessoa. Segundo ele, havia trocado por drogas também", informou o policial nem entrevista à TV Anhanguera.