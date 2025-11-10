Começou nesta segunda-feira (10) o período de adoção para cartinhas de crianças que estão participando da campanha Papai Noel dos Correios. Padrinhos e madrinhas que desejam fazer o natal de um pequeno mais alegre podem adotar cartinhas até o dia 12 de dezembro.\nO lançamento da campanha, que existe há 36 anos, ocorreu no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Araras, em Palmas, na sexta-feira (7). ‘É você quem tira esses sonhos do papel’ é o tema da ação para este ano.\nOs interessados em ajudar podem adotar as cartinhas nas agências centrais dos Correios das cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. Também é possível fazer a adoção online. A pessoa escolhe a cidade e consegue visualizar as cartinhas disponíveis.\nClique aqui e adote uma cartinha online.\nAs cartas que entraram na campanha são de crianças de até dez anos e que se encontram em algum estado de vulnerabilidade social. Nas escolas municipais, os pequenos foram incentivados a escreverem seus pedidos, para que consigam algum padrinho ou madrinha que possa realizá-lo.