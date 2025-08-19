O 'Relógio das Flores', um dos cartões postais de Palmas e que fica na rotatória da avenida NS-02, próximo à Feira da 304 Sul, foi alvo de vândalos nesta terça-feira (19). Números que fazem parte do monumento foram danificados.\nVeja a reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Relógio das flores é alvo de vandalismo, em Palmas\nDe acordo com a Prefeitura, após tomar conhecimento da situação, a Guarda Metropolitana foi acionada e está colaborando com as autoridades competentes para identificar os autores da depredação ao patrimônio público.\nTambém afirmou, em nota, que vai analisar imagens de câmeras de segurança da região para tentar descobrir o que aconteceu no local, e garantir que as medidas legais sejam adotadas, responsabilizando os autores.\nA Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana de Palmas informou que o maquinário está sendo restaurado por uma empresa especializada, nesta terça-feira. Haverá ainda uma análise para saber quais reparos serão necessários no espaço.