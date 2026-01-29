Prefeitura não divulgou uma previsão para normalizar o serviço do cartão do estadudante (Raphael Pontes/JTo)\nUm comunicado da Prefeitura de Palmas informou interrupção no serviço de inscrições do Cartão do Estudante por instabilidade no sistema eletrônico usado para o processo. O programa concede subsídio no transporte coletivo para estudantes e ofertaria vagas neste ano letivo. A instabilidade impede cadastro e acesso à plataforma usada pela Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Esportes.\nInterrupção das inscrições\nO anúncio divulgado na terça-feira (27) afirmou que a instabilidade impediu abertura regular das inscrições para o Cartão do Estudante. A prefeitura orientou estudantes a aguardarem nova etapa do processo seletivo.\nA Prefeitura de Palmas não divulgou uma previsão para o retorno do serviço e informou, nesta quinta-feira (29), apenas que está trabalhando para restabelecer o atendimento. Com a volta às aulas, a interrupção deve impactar a rotina dos estudantes que dependem do benefício para o deslocamento diário.