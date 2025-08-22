Influencer Karol Digital (Reprodução/Redes Sociais Karol Digital)\nFoi a vida de luxo da influenciadora Karol Digital, ostentada para aproximadamente 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, que acabou chamando a atenção da polícia e resultando na Operação FRAUS. Nas redes sociais ela postava viagens, carros e casas luxuosas.\nNesta sexta-feira (22), a Polícia Civil prendeu preventivamente a influencer e o namorado dela. A investigação começou após uma denúncia anônima recebida pelo Ministério Público em agosto de 2023. A informação dizia que a influenciadora teria comprado três casas à vista por Pix. Os imóveis eram avaliados em R$ 1 milhão, R$ 2 milhões e R$ 4 milhões.\nDurante a operação foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora, além do sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis avaliados até o limite de R$ 37.209.761,91.