O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um procedimento investigativo para apurar se o Estado está preparado para atender ocorrências de incêndio envolvendo veículos elétricos e híbridos. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp).\nO foco da apuração é a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) diante do crescimento desse tipo de tecnologia, que tem se expandido principalmente em cidades como Palmas, Araguaína e Gurupi.\nA iniciativa foi motivada por um episódio recente registrado em Palmas, quando um carro elétrico pegou fogo dentro de uma residência enquanto estava sendo carregado. Para o MP, o caso acendeu o alerta sobre os riscos e os desafios desse novo cenário para a segurança pública.\nSegundo o promotor de Justiça João Edson de Souza, as baterias de íon-lítio utilizadas nesses veículos apresentam um padrão de queima mais complexo. Um dos principais riscos é o fenômeno conhecido como thermal runaway (fuga térmica), que pode provocar reignição das chamas e exige técnicas específicas de combate, resfriamento e isolamento.