Uma alteração no Código Tributário do Estado foi aprovada pela Assembleia Legislativa para permitir que carros elétricos sejam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A mudança valerá para os veículos comprados no Tocantins até 31 de dezembro de 2026.\nOs deputados estaduais aprovaram a mudança na terça-feira (4), por meio do projeto de lei nº 23/2024, enviado pelo Governo do Tocantins à Casa de Leis ainda em dezembro do ano passado. Ela se refere à uma alteração no artigo 71, incluindo o seguinte texto dentro dos veículos com isenção:\n"XIX - até 31 de dezembro de 2026, movidos à força motriz elétrica, assim como os híbridos que possuem mais de um motor de propulsão, sendo pelo menos um deles acionado por energia elétrica quando sua aquisição ocorrer por meio de concessionária estabelecida neste Estado".