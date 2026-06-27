-VÍDEO (1.3426986)\nUm carro foi parar dentro da piscina após invadir um condomínio neste sábado (27), em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a motorista não tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No acidente, ela relatou que perdeu o controle do carro ao contornar uma rotatória. No vídeo divulgado pela TV Anhanguera, mostra o carro dentro da piscina. Apesar do susto, não houve feridos (assista o vídeo acima).\nO nome da motorista não foi divulgado, por isso, POPULAR não conseguiu contato com ela até a última atualização desta reportagem.\nMotorista bateu contra o muro e a tela de proteção do condomínio, e o automóvel acabou dentro da piscina (Reprodução / TV Anhangera)\nAdvogado escapa por um triz de ser atingido por tronco de gameleira gigante que caiu; vídeo\nJovem confessa ter matado homem que criticou o estilo dele: 'Disse que não anda com roqueiro de coturno'