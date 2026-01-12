-VÍDEO: Caixão cai de carro funerário, em Anápolis (1.3360408)\nUm carro funerário deixou um caixão cair no meio de avenida em Anápolis, na região central de Goiás. No momento do registro, a avenida estava movimentada. O vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o carro parando logo à frente (assista acima).\nO caso aconteceu na Avenida Brasil Sul. A reportagem entrou em contato com a funerária São Luiz de Goianápolis para um posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDermatologista alerta para riscos de procedimento estético após jovem viralizar com inchaço nos lábios\nEstudante é arrastada por enxurrada em Goiás e vídeo viraliza nas redes\nEmpresária pega buquê em casamento em Palmas e viraliza ao sair 'correndo e dando estrelinhas'\nA Avenida Brasil Sul é uma das avenidas mais movimentadas de Anápolis. Segundo informações da TV Anhanguera, o caixão caiu após o carro acelerar demais quando o semáforo abrir e o caixão se soltar.