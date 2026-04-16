Carro elétrico estava carregando quando pegou fogo (Corpo de Bombeiros Militares / Divulgação)\nUm carro elétrico pegou fogo na garagem de uma residência na região sul de Palmas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava em processo de carregamento no momento do incêndio. Ninguém ficou ferido.\nA ocorrência foi registrada por volta de 0h59 desta quarta-feira (16), no setor Aureny I. De acordo com os bombeiros, o carro estava estacionado dentro da garagem quando as chamas começaram. Outros dois veículos estavam próximos, mas não foram atingidos.\nNo combate ao incêndio, os militares utilizaram Líquido Gerador de Espuma (LGE), técnica indicada para ocorrências envolvendo veículos elétricos devido aos riscos das baterias. Após a extinção das chamas, foi feito o rescaldo da área e um dos veículos próximos foi retirado de forma preventiva.