Um carro de luxo, modelo Porsche 911 Carrera, ficou com a parte frontal destruída após bater em um poste neste domingo (1º), em Araguaína, na região norte do Tocantins. O acidente ocorreu na Avenida dos Administradores, no setor Jardim Paulista, e deixou os dois ocupantes do veículo feridos.
De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor, um homem de 36 anos, perdeu o controle da direção e atingiu o poste às margens da via. Ele sofreu um ferimento na perna direita. A passageira, uma mulher de 37 anos, teve um corte na testa.