-Carro capota em avenida de Palmas e motorista morre após ser arremessado (1.3348466)\nUm jovem de 19 anos morreu após perder o controle do carro que dirigia e capotar em avenida, na região sul de Palmas. A vítima é Ícaro Gabriel Alecrim Gadelha. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele chegou a ser arremessado do veículo.\nO acidente aconteceu por volta das 22h43 desta quarta-feira (10), na avenida LO -11. Quando os Bombeiros chegaram ao local, encontraram o corpo do jovem caído no chão, mas sem sinais vitais.\nSegundo os Bombeiros, a vítima foi localizada com sangramento na região do nariz e boca. A Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada e confirmou a morte ainda no local.\nA Polícia Militar informou que devido o capotamento, ícaro foi arremessado do veículo para o canteiro central da avenida. O carro foi entregue ao pai da vítima após o registro da ocorrência.