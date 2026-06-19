-Vídeo carretas pegando fogo (1.3423844)\nUma batida entre caminhões provocou um incêndio e interditou totalmente a BR-153 na manhã desta sexta-feira (19), no km 603 da rodovia, em Crixás do Tocantins. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos transportava pneus e o outro carregava tinta.\nAs chamas atingiram os caminhões após o impacto e geraram uma grande coluna de fumaça visível à distância. Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros Militar, da Perícia Técnica e do Instituto Médico Legal (IML) seguem mobilizadas para o atendimento da ocorrência.\nPor causa do acidente, o tráfego permanece totalmente interrompido no trecho. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.\nDeldi da Lotérica: pioneiro de Formoso do Araguaia morre em acidente na BR-010 em Palmas