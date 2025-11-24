Reprodução/Redes Sociais (Carreta pegou fogo na ponte entre Palmas e Luzimangues)\nUm caminhão bitrem carregado de soja pegou fogo na manhã desta segunda-feira (24) na ponte entre Palmas e Luzimangues, distrito de Porto Nacional, na TO-080. Ninguém se feriu.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Caminhão pega fogo na ponte entre Palmas e Luzimangues\nImagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo parado no acostamento da pista, próximo a uma das vazantes da ponte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo havia iniciado na parte inferior, em um pneu da carreta, e se espalhou para a parte superior. Os militares conseguiram combater as chamas e depois realizaram o rescaldo.\nEm um vídeo é possível ver que as chamas tomaram conta dos compartimentos de carga e parte dos grãos derramou sobre a pista.\nCarga de soja derramou na pista após carreta pegar fogo (Bombeiros/Divulgação)