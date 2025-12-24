Uma carreta que transporta um moinho industrial de quase 700 toneladas chegou em Itumbiara, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária de Goiás, o destino da carga é Edealina, também na região sul. Segundo a TV Anhanguera, carreta tem mais de 120 metros de comprimento e mais de sete metros de largura.\nA carga começou a ser transportada em Goiás na manhã desta terça-feira (23), inicialmente pela BR-153. Após chegar em Itumbiara, o comboio passa a trafegar pela BR-452, seguindo até o km 139, no trevo com a GO-040.\nFeirante faz sucesso com pequi gigante\nSupergoiabeira produz goiabas de até 1 kg; vídeo\nTodo o trajeto da carreta é de cerca de 70 quilômetros em pista simples, informou a PRF. O trajeto terá interdições temporárias e totais da rodovia, com paradas pontuais da carga para permitir o escoamento do trânsito.