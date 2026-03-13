Carreta do programa Agora Tem Especialistas inicia atendimentos em Araguaína (Edu Fortes/Prefeitura de Palmas)\nPacientes do SUS em Araguaína passam a contar, a partir desta sexta-feira (13), com uma carreta de saúde da mulher destinada ao diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero. A unidade móvel integra o programa Agora Tem Especialistas e realiza consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais e biópsias.\nA carreta está instalada no Hospital do Amor Instituto de Prevenção de Araguaína, no setor Bela Vista. O início das atividades contou com anúncio do superintendente do Ministério da Saúde no Tocantins, Relmivam Rodrigues Milhomem. A previsão indica permanência da unidade no município por cerca de 60 dias.\nO atendimento contempla pacientes da rede pública, no norte do estado, que já possuem encaminhamento e agendamento pela Secretaria Municipal de Saúde. A estrutura conta com equipamentos, insumos e equipe multiprofissional formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. A iniciativa busca ampliar a oferta de serviços especializados e reduzir o tempo de espera por exames e diagnóstico na rede pública.