Uma operação da Polícia Militar do Estado do Tocantins, realizada por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), resultou na apreensão de uma grande carga de drogas na noite deste sábado (28). A ação ocorreu na rodovia estadual TO-373, na região de Alvorada, e desarticulou o que funcionava como um ponto de depósito temporário de drogas.\nA ação policial teve início durante um bloqueio policial de rotina na rodovia. Ao ser abordado, o motorista de um automóvel relatou aos militares que havia passado por um veículo suspeito que tentou forçar sua parada em um trecho de baixa luminosidade.\nPor segurança, o condutor não parou e informou a localização exata do ocorrido à equipe do COD.\nAvião pega fogo após cair em propriedade rural, em Nerópolis\nJovem morre após acidente envolvendo moto aquática no Rio Araguaia