Um acidente registrado na TO-455 entre Porto Nacional e Luzimangues deixou duas pessoas mortas na tarde deste sábado (8). O Corpo de Bombeiros informou que além das duas vítimas, haviam outras três pessoas no veículo e duas delas ficaram feridas.\nSegundo os bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 13h20 e encontraram o carro a cerca de 10 metros da rodovia, no sentido Luzimangues–Porto Nacional. As duas vítimas que morreram e as duas que ficaram feridas estavam presas dentro do veículo.\nAs vítimas que morreram eram: a condutora do veículo e um passageiro do banco traseiro. Os nomes não foram informados. Ainda conforme a corporação, o quinto ocupante estava fora do veículo, consciente, mas com queixas de dores na região das costelas.\nDelegado não descarta novos crimes no caso do menino Gustavo; veja o que já foi descobert