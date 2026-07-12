Um acidente na BR-153 resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na manhã deste sábado (11), a cerca de 10 quilômetros de Paraíso do Tocantins, na região central do estado. O capotamento ocorreu no sentido Pugmil e mobilizou equipes de resgate.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), duas vítimas foram encontradas no local. Uma delas já estava fora do veículo quando os socorristas chegaram; ela recebeu atendimento pré-hospitalar, foi estabilizada e encaminhada a uma unidade hospitalar.\nA segunda vítima ficou presa às ferragens. Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o óbito foi constatado assim que a equipe conseguiu acesso ao ferido.\nMotociclista de 22 anos morre em acidente com caminhão na BR-010, em Porto Nacional