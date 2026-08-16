O projeto Arte&Ser oferece aulas gratuitas de capoeira às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, na Casa Sussuapara, no Parque Cesamar, em Palmas. As aulas são abertas à comunidade e recebem crianças, jovens, adultos e idosos.\nA iniciativa é realizada em parceria com o professor Felix Costa, do Grupo Quilombolas de Luz, com apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Cultural de Palmas. A proposta é utilizar a capoeira como espaço de convivência, aprendizado e expressão, aproximando movimento, música, canto e cultura.\nO projeto integra a proposta da Arte&Ser: Centro de Arte, Cultura e Desenvolvimento Humano, que trabalha com diferentes linguagens artísticas e práticas voltadas ao desenvolvimento humano. Além da capoeira, a iniciativa desenvolve atividades relacionadas à musicoterapia, canto, dança, artes cênicas, psicanálise e terapias integrativas.