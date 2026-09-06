Conhecida como a Capital da Amizade, Gurupi vai comemorar os 68 anos ao som dos grandes sucessos de Joelma. A cantora foi contratada para se apresentar durante as festividades de aniversário do município, que completa quase sete décadas de história e desenvolvimento no sul do Tocantins.\nOs preparativos para a realização do show já estão em andamento por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Uma portaria publicada pela gestão municipal oficializou a equipe responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato da apresentação artística.\nEntre as atribuições da equipe estão o acompanhamento do evento e a conferência da documentação relacionada ao serviço prestado. A contratação da artista foi realizada por inexigibilidade de licitação e foi publicada no Diário Oficial do Município em 31 de agosto.