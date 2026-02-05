(Arquivo pessoal / Rangel Cigano)\nO cantor sertanejo Rangel Cigano precisou fazer um pouso de emergência após a aeronave que pilotava apresentar falhas técnicas minutos após a decolagem, em uma área de pasto próximo a Unaí, em Minas Gerais. Em entrevista à TV Anhanguera, o artista relatou o momento de tensão que viveu.\nFalei 'Pô, gravei meu DVD recentemente, vim tratar de lançar ele, e não vou chegar nem a lançar?'. A vida passa como um filme... parece que vem aquela retrospectiva da vida da gente todinha naquele momento ali", relembrou Rangel.\nApós o pouso, a parte da frente do avião pegou fogo (veja abaixo). Apesar do susto, o sertanejo não teve ferimentos graves.\nRangel contou ser habilitado para voos agrícolas, privados e comerciais. De acordo com ele, a aeronave é ultraleve e foi adquirida recentemente para facilitar o cumprimento da sua agenda de shows e estava revisada e com todas as horas de voo em dia.