O cantor pernambucano Anderson Neiff, conhecido como o rei do brega funk, foi baleado no ombro e encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, na manhã deste domingo (26). Ele permanece sob cuidados médicos.\nO veículo em que estavam o cantor e integrantes de sua equipe foi atingido por tiros ao passar pelo túnel Max Feffer, no Jardim Europa, na zona sul, por volta das 6h30.\nEmpresário morto a tiros na porta de loja tinha dívida de cerca de R$ 300 mil com o suspeito do crime, segundo a polícia\nConfronto entre facções termina com morte por engano e dupla é condenada\nDo tiro em shopping à prisão na casa da sogra: entenda o caso do vigia morto em shopping de Palmas\nConforme a Polícia Militar, os músicos voltavam de um show na região de Santo Amaro, também na zona sul, quando foram abordados por três homens em motocicletas, que realizaram diversos disparos contra o veículo.