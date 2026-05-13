Embarcação caiu de paredão de 30 metros e ficou praticamente destruída (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nA canoa com dois casais que passeavam no lago da Usina de Rialma, no Rio Caiapó, caiu de um vertedouro (a estrutura por onde a água escoa) com altura de 30 metros, segundo os bombeiros. Apenas Vanessa Silva, de 33 anos, sobreviveu. Ela era a única dos quatro ocupantes que usava colete salva-vidas. O acidente ocorreu em Iporá, no oeste goiano.\nApós o resgate, Vanessa foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Segundo a unidade, a paciente possui quadro geral estável e está consciente. Ela também aguarda uma cirurgia.\nÀ TV Anhanguera, familiares expressaram alívio por Vanessa ter sobrevivido. “Falei para ela entrar firme, com fé, que nós estamos aqui para o que ela precisar, orando, dando graças a Deus porque ela está bem e viva”, expressou a tia, Regiane Freire. “Só de ela estar viva, é bom demais. Agora é ela recuperar, voltar para casa e ficar com a gente de novo. É o que a gente quer”, compartilhou o irmão, Ronil Silva.