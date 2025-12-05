A BRK Ambiental informou que o fornecimento de água foi interrompido em alguns bairros da região sul de Palmas na manhã desta sexta-feira (5). Segundo a concessionária, um cano foi rompido durante um serviço de escavação em via pública realizado por um morador.\nSegundo a BRK, equipes já foram mobilizadas para resolver o problema e o fornecimento deve ser restabelecido na tarde desta sexta-feira. Veja os bairros afetados:\nJardim Aeroporto\nJardim Aureny III\nMachado I\nMachado II\nUnião Sul\nLago Sul\nCidade Buriti\nA concessionária orienta que os moradores consumam água apenas para atividades essenciais até a retomada total do abastecimento.\nMotociclista morre atropelado por ônibus do transporte público de Palmas\nGoverno sanciona LDO e determina como prioridades a realização de concursos e obras de hospitais