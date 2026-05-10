Mais de 200 metros de altura, 3,5 quilômetros de extensão e três cachoeiras de águas cristalinas compõem o chamado Cânion dos Paredões, no povoado Amendoim, localizado no município de Nova Roma, no nordeste de Goiás. O cânion é formado pelo Paredão do Céu e Paredão Azul, dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
Danilo Meirelles explicou que o cânion inicia na Cachoeira Paredão Azul e vai até a Cachoeira Paredão do Céu. Ele faz trilha na região e registrou, com drone, a extensão do cânion entre duas cachoeiras (veja acima).
A coordenadora de turismo de Nova Roma, Adrielly Xavier, contou que as três cachoeiras são a Foquilha, a Paredão do Céu e o Paredão Azul, sendo a primeira a menor das três e a do Céu, a maior. Segundo ela, para chegar no cânion há dois caminhos, por cima e por baixo dele.