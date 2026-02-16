As canetas emagrecedoras representarão 20% da receita das grandes redes de farmácia até 2030, em um sinal do ritmo acelerado da adoção dos agonistas de GLP-1 (classe que inclui o Ozempic e o Mounjaro) pelos consumidores brasileiros.\nA projeção foi feita por analistas do Itaú BBA para grupos como RaiaDrogasil, Pague Menos e Panvel, que possuem capital aberto. Em relatório, o banco de investimentos aponta que, nessas redes, as canetas já se aproximam de representar dois dígitos das receitas totais.\nSaiba quais são as canetas emagrecedoras sem aval da Anvisa vendidas no Brasil e seus riscos à saúde\nCanetas emagrecedoras e bets já tiram espaço do orçamento de alimentos, bebidas, higiene e limpeza\nA tendência deve se intensificar com a quebra da patente da semaglutida, em março de 2026.\nSegundo o Itaú BBA, o mercado brasileiro do medicamento deve saltar dos atuais R$ 10 bilhões para R$ 50 bilhões até 2030. A estimativa representa um crescimento anual de 40%, impulsionado por uma combinação de fatores culturais e demográficos.