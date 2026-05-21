Um candidato de um concurso para auditor fiscal da Receita Federal foi preso suspeito de tentar fraudar a prova, realizada em Goiânia, segundo a Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso. De acordo com apuração da TV Anhanguera, o candidato teria levado o caderno de provas ao banheiro, fotografado as questões e enviado as imagens à esposa dele, que pesquisava as respostas no ChatGPT.\nComo os nomes do candidato e da companheira dele, que também foi presa, não foram divulgados, o g1 não conseguiu localizar a defesa deles.\nO caso aconteceu no domingo (17). Ainda segundo apurado, a esposa do suspeito estava em Jaraguá, na região central de Goiás, enquanto ajudava no crime.\nEm nota, a Secretaria da Economia afirmou que a banca organizadora adotou todos os procedimentos de segurança previstos para a realização das provas e o caso foi pontual e não comprometeu a lisura do concurso (leia as notas ao final do texto).