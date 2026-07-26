Preta Gil tornou público o diagnóstico e o tratamento do câncer colorretal em 2023 e ampliou a discussão sobre a doença (TV Globo/Divulgação)\nMuita gente costuma atribuir sangue nas fezes, prisão de ventre ou diarreia prolongada a problemas comuns, como hemorroidas, má alimentação ou estresse. Embora essas condições realmente possam explicar os sintomas, especialistas alertam que alterações persistentes no funcionamento do intestino também podem ser os primeiros indícios do câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino.\nA doença ganhou maior visibilidade nos últimos anos após a cantora Preta Gil compartilhar publicamente, em 2023, o seu diagnóstico. O caso trouxe atenção para um tipo de tumor que vem apresentando aumento de incidência no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados 53,8 mil novos casos por ano no país no triênio 2026-2028, fazendo do câncer colorretal o terceiro mais incidente no Brasil, desconsiderando os tumores de pele não melanoma.