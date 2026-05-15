Vacinas antirrábicas gratuitas serão aplicadas a partir deste sábado (16), com continuidade nos dias 23 e 30 de maio, das 8h às 17h, em dezenas de pontos distribuídos por diferentes regiões da Capital. A campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).\nSegundo a Semus, a vacinação é destinada a cães e gatos saudáveis e deve ser aplicada apenas em animais com mais de três meses de idade. A secretaria também orienta que os tutores levem os animais com coleira e guia. No caso de cães de grande porte ou com comportamento agressivo, também é necessário o uso de focinheira, para garantir a segurança. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas.\nDe acordo com a coordenadora-geral da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), Lara Betânia, a vacinação antirrábica é a principal medida de controle da raiva, doença viral grave que pode afetar mamíferos, incluindo os seres humanos, além de apresentar alta letalidade.