Parentes de pessoas desaparecidas no Tocantins vão poder coletar amostras de material genético que será utilizado para ampliar as buscas em território nacional. A ação inicia nesta terça-feira (5) e vai até 15 de agosto com pontos de coleta em 12 cidades.\nA coleta será feita no Laboratório Genético Florence, em Palmas, e nos Institutos Médicos Legais de cada cidade. Os dados coletados serão usados pela Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter) nas investigações.\nPara participar é necessário que o familiar interessado tenha um boletim de ocorrência de desaparecimento, registrado em qualquer unidade federativa, e apresente seus próprios documentos pessoais.\nA doação é feita apenas uma vez, mas fortalece toda a rede de bancos, permitindo o cruzamento nacional dos dados para ajudar a localizar essas pessoas", explicou Beatriz Marques Figueiredo, representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública.