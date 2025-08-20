Momento da retirada da caminhonete do Rio Tocantins (Divulgação/Instagram Elias Junior)\nUma operação retirou do fundo do Rio Tocantins uma caminhonete que caiu com a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. A retirada foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com apoio da Marinha do Brasil, e se trata do primeiro veículo a ser içado após quase oito meses do acidente.\nVeja vídeo no g1 Tocantins: Veja o momento que caminhonete é retirada do Rio Tocantins\nA ponte que ligava o Tocantins e o Maranhão pela BR-226, entre os municípios de Aguiarnópolis e Estreito, desabou no dia 22 de dezembro de 2024. Carretas, caminhonetes e carros de passeio foram parar no fundo do rio com escombros do vão central da ponte. Das 18 vítimas, uma sobreviveu, 14 corpos foram localizados e três pessoas continuam desaparecidas. O que restou da ponte foi implodido em fevereiro.