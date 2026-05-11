A caminhonete que atropelou e matou o ciclista Benedito Souza de Freitas, de 70 anos, no último sábado (9), em Palmas, pertence ao médico Daniel Vitor Pereira. A informação consta no boletim de ocorrência do caso, obtido pela reportagem da TV Anhanguera. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Trânsito (DRCT).\nO acidente aconteceu na região da Arso 151 (antiga 1.503 Sul). Após a colisão, o motorista fugiu do local sem prestar socorro e o veículo foi localizado posteriormente, abandonado no estacionamento do Aeroporto de Palmas. De acordo com os registros policiais, a caminhonete apresentava danos na parte frontal compatíveis com o impacto contra a bicicleta da vítima.\nDaniel Vitor Pereira possui registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO). A defesa do médico afirmou que ele lamenta profundamente o ocorrido e que está “extremamente abalado com a situação”. Os advogados ressaltaram ainda que a dinâmica do acidente será esclarecida após a conclusão dos trabalhos periciais.