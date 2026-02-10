Um grave acidente na tarde desta terça-feira, 10, terminou com duas mortes na rodovia TO-030, em Taquaruçu, distrito de Palmas. A batida envolveu uma caminhonete carregada com melancias, uma motocicleta e um pedestre no estacionamento de um ponto turístico.\nSegundo a Polícia Militar (PM), o condutor da caminhonete perdeu o controle do veículo enquanto trafegava por um trecho de serra da rodovia. O carro atingiu um motociclista e, em seguida, invadiu o estacionamento da Cachoeira da Roncadeira, atropelando um turista que estava próximo a uma lanchonete.\nAs duas vítimas morreram no local. Com o impacto, a picape capotou e parou na beira de um barranco. Imagens feitas no local mostram a estrutura do veículo completamente retorcida e a carga espalhada pelo chão.\nImagens revelam invasão de chácara que terminou na morte de hóspede no Tocantins