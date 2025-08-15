O caminhoneiro Jefferson Alves Vera, suspeito de ter causado a morte de seis pessoas na TO-030, virou réu por homicídio culposo. Após mais de três anos, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) e a denúncia foi aceita pela 1ª Escrivania Criminal de Goiatins.\nVeja vídeo no JA2: Caminhoneiro que causou seis mortes em acidente é denunciado; saiba mais\nO acidente aconteceu em fevereiro de 2022, próximo a Barra do Ouro, no norte do Tocantins. O carro em que as vítimas estavam era conduzido por Nildon Eugênio Berlanda, e seguia com pacientes para tratamento de saúde em Araguaína.\nTambém morreram as pacientes Reginalda dos Santos Abreu e Lucilene Dias dos Santos, as acompanhantes Ana Célia Pereira e Luzia Maria dos Santos, que carregava a filha bebê, Valentina Maria dos Santos.