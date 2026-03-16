Colisão na BR-153 resulta na morte de uma motociclista (Reprodução/G1 Tocantins)\nAdenizio da Silva Souza, de 39 anos, foi condenado pelo homicídio da motociclista Pollyane Ferreira dos Santos, que tinha 24 anos na época do ocorrido. Conforme o processo, o fato aconteceu no dia 3 de janeiro de 2024 e foi provocado por um atropelamento.\nO JTo tentou contato com a defesa do réu, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.\nSegundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), Adenizio conduzia um caminhão com semirreboque e carroceria basculante quando invadiu a pista contrária da BR-153, no perímetro urbano de Araguaína, e colidiu com a motocicleta pilotada pela vítima. Pollyane morreu ainda no local do acidente. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no sangue acima do limite permitido por lei.