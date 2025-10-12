Um caminhoneiro ficou ferido após capotar uma carreta carregada com telhas na TO-080, na tarde deste sábado (11). Ele teria perdido controle da direção e saiu da pista próximo à ponte do Capim Branco, na saída para Divinópolis do Tocantins.\nConforme informações da Polícia Militar (PM), uma equipe do 8º Batalhão foi acionada para atender a ocorrência. O caminhoneiro tem 40 anos e recebeu os primeiros socorros no local.\nUma equipe dos bombeiros atendeu a vítima e informou o condutor do caminhão, estava sentado no acostamento da via, consciente, orientado e verbalizando normalmente.\nHomens são atingidos por raio durante pescaria em rio no Tocantins, dizem Bombeiros\nHomem é preso após atropelar ex-namorada com caminhonete, diz PM\nApesar de estar consciente, ele estava com dores na perna esquerda e nas costas, onde havia ferimentos. A equipe o estabilizou e o levou imediatamente para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, onde chegou estável.